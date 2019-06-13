GÜNCEL

"Yeryüzü cenneti" Nemrut'a turist akını

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, bayram tatilinin son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2 bin 250 rakımlı göl, doyumsuz manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Tatilin son gününü fırsat bilerek Nemrut'a gelen vatandaşlar, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ile ilgi çeken bölgede göl kıyısında piknik yapmanın keyfini yaşadı. 

Bazı bölgelerinde metrelerce karın bulunduğu Nemrut'ta turistler karşılaştıkları eşsiz güzellikleri fotoğrafladı. 

"Buraları gezmeden ölmeyin"

Gaziantep'ten gelen öğretmen Mehmet Ataşbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anadolu'nun gezmekle bitirilemeyecek tarihi ve doğal güzellikleri bünyesinde barındırdığını söyledi.

Ailesiyle 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek amacıyla Güneydoğu Anadolu'dan Doğu Anadolu'ya bir gezi programı düzenlediklerini belirten Ataşbaş, burada müthiş bir manzara ile karşılaştıklarını anlattı.

Ataşbaş, "Buraları gezmeden ölmeyin. Vatanın her tarafı kutsal. Onun için lütfen insanlar ön yargılarını dağıtsınlar. Batıdaki tüm insanları bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan çarpıcı yeni askerlik sistemi açıklaması!
Erdoğan'dan çarpıcı yeni askerlik sistemi açıklaması!
AÖF sonucu sorgulama TC ile AÖF sonuç sorgulama sayfası
AÖF sonucu sorgulama TC ile AÖF sonuç sorgulama sayfası
Türkiye'nin ilk Ermenice-Türkçe televizyon kanalı yayın hayatına başladı
Türkiye'nin ilk Ermenice-Türkçe televizyon kanalı yayın hayatına başladı
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı
Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş dönüş bilet fiyatları belli oldu
Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidiş dönüş bilet fiyatları belli oldu
Fenerbahçe transferde anlaştı Ljubomir Fejsa bakın kaça alındı
Fenerbahçe transferde anlaştı Ljubomir Fejsa bakın kaça alındı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Başını açması olay olan Hanife Gürdal'dan çok konuşulacak video
Başını açması olay olan Hanife Gürdal'dan çok konuşulacak video
Vanlı arıcılar bal duasına çıktı
Vanlı arıcılar bal duasına çıktı
Babalar gününe özel duygusal kısa sözler 2019
Babalar gününe özel duygusal kısa sözler 2019
Ekrem İmamoğlu 'it' dedi mi? Fatih Portakal açıkladı elindeki videoda var
Ekrem İmamoğlu 'it' dedi mi? Fatih Portakal açıkladı elindeki videoda var
Hülya Avşar’dan çok konuşulacak bornozlu klip
Hülya Avşar’dan çok konuşulacak bornozlu klip
ÖSYM giriş YKS sınav giriş belgesi alma ekranı açıldı
ÖSYM giriş YKS sınav giriş belgesi alma ekranı açıldı
Antalya'da hastanede klima ünitesi patladı! 1 ölü 3 yaralı
Antalya'da hastanede klima ünitesi patladı! 1 ölü 3 yaralı
Yarın karneler saat kaçta alınacak ders yapılacak mı 2019 MEB
Yarın karneler saat kaçta alınacak ders yapılacak mı 2019 MEB