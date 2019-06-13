Başını açması olay olan Hanife Gürdal'dan çok konuşulacak video
İzdivaç programları ile adını duyuran Hanife Gürdal’ın tesettürden çıkması dün gündeme bomba gibi düşmüştü. Genç kadının bu kez yayımladığı videolar olay oldu.
Yayınlanması yasaklanan Esra Erol ve Zuhal Topal'ın izdivaç programlarıyla ünlenen gelin adayı Hanife Gürdal, başını açtığını duyurdu. Gürdal'ın başı açık halde çekerek yayınladığı videolar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Programların yayından kaldırılmasıyla bir benzinlikte pompacı olarak işe başlayan Hanife, başını açtığını duyurarak yüzlerce takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabını bırakarak yeni bir hesap açtı. Yeni halinin fotoğraf ve videolarını paylaştığı Instagram hesabını gizli tutan Hanife'nin videoları yayıldı. Hanife, videolarında "Ejderha" ve "Kim Sana Bu kadar Güzel Ol Dedi" şarkılarına eşlik etti.