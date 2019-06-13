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Ekrem İmamoğlu 'it' dedi mi? Fatih Portakal açıkladı elindeki videoda var

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu valisine 'it' dediği anın video görüntülerinin FOX TV'de olduğu söyleniyor. Peki Fatih Portakal'ın elinde bulunan bir video kaydında gerçekten o sözler var mı? Portakal açıkladı.

Fatih Portakal Ordu'da yaşanan olayın ardından FOX Ana haberde "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Portakal'ın bu açıklamasının ardından kamuoyunda görüntülerin yayınlanması çağrısı yapıldı. Portakal ise dün akşamki haber bülteninde İmamoğlu'nu bir kez daha yalanladı.

Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum

Portakal canlı yayında şunları söyledi:
-"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?"

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