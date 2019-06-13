Çavuşoğlu: "Türkiye S400'ü almıştır ve S400'ler Türkiye gelecektir"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz. Fransa'nın YPG ile iş birliği içinde olması Fransa'ya yakışmaz. 1915 olaylarıyla ilgili Fransa'nın benimsediği popülist ve siyasi tutumu kesinlikle reddediyoruz.'' ifadelerini kullandı.

''Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez''

S-400 konusuna değinen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye S-400 almıştır, Türkiye'ye konuşlanacaktır, Cumhurbaşkanı da belirtti. Türkiye aldığı karardan vazgeçmez. Mektubun üslubunu kabul etmiyoruz, S-400'ler Türkiye'ye gelecektir. Kimse Türkiye'ye ültimatom veremez. Milli Savunma Bakanlığı gerekli cevabı hazırlıyor.''