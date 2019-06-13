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Husumetli olduğu kişinin aracını böyle kundaklattı

Kağıthane'de bir kişi, aralarında husumet olan kişinin arabasını kundaklattı. Arabayı kundaklatan ve kundaklayan şahıslar yakalanırken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Haziran Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 01.00 sıralarında bir kişi park halindeki olan aracın yanına gelerek kapıyı açıp içeri girdi. Daha sonra da aracı yakarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 

Araç sahibi, sorgusunda husumetli olduğu Ayhan A. (40) isimli şahıstan şüphelendiğini belirtti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kundaklama olayının azmettiricisi olduğu tespit edilen Ayhan A. ile olayı gerçekleştiren Afganistan uyruklu Usman K. (26) isimli şahsı aynı gün yakalayarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aracın kundaklanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 

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