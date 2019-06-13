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13 Haziran Türkiye Gündemi

13 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Yılın bombası Fenerbahçe'den

Ali Koç, kötü geçen bir sezonun ardından taraftarın gönlünü almak için Real Madrid'in golcüsü Mariano Diaz’ı transfer etmek istediğini açıkladı.

Binali Yıldırım'a oyun yaptılar!

Adayı Ekrem İmamoğlu için yapılan 'Mazbata Online' oyununa benzer bir oyun da AK Parti adayı Binali Yıldırım için yapıldı.

Recep Tayip Erdoğan'dan çarpıcı çıkış

Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gerilim siyasetine asla tevessül etmeyerek bu uzun ve ince yolu kat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın elindeki Ekrem İmamoğlu görüntüsü

Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Yavuz'a, "İt" dediği videoyu izlediğini iddia ederek, "O görüntüyü izlememiş olsaydım o cümleleri etmezdim dedi.

Türkiye ve Rusya İdlib'de ateşkesi sağladı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Kupçişin, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul seçimine kalan 10 günlük kısa süre içerisinde asla polemiğe girilmemesini istediği öğrenildi

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