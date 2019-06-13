Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. İki lider arasındaki görüşme 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde gerçekleşen görüşme saat 13:30'da başlamıştı. İki liderin görüşmesi 40 dakika sürdü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki liderin 23 Haziran'da gerçekleşecek İstanbul seçimlerinin yanı sıra ülkenin genel durumuyla alakalı bilgi alışverişinde bulunduğu öğrenildi.