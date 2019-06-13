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Esenyurt'ta bir evde vahşice öldürülmüş bir kadına cesedi bulundu

ESENYURT’ta eşi Elif Özden Uzun’u ellerini bağlayıp öldürüp yatak odasına kapatan katil zanlısı Erhan Uzun'un evdeki kızı S.'ye, "Annen hasta odaya girme sana da bulaşır” dediği öğrenildi.

Esenyurt'ta kötü kokular gelen eve giren polis, vahşice öldürülmüş bir kadına ait ceset buldu.  Olay, İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

İşe gelmeyince mesai arkadaşı eve geldi

İddiaya göre, yaklaşık 10 yıldır evli olan güvenlik görevlisi Elif Özden Uzun (29) ve marangoz eşi Erhan Uzun (29) bir süredir bilinmeyen bir sebepten tartışma yaşıyordu. Elif Özden Uzun’un mesai arkadaşı bir süredir işe gelmemesi üzerine merak etti. Mesai arkadaşı saat 10.30 sıralarında Uzun'un evine kontrol etmeye gitti.

Kapıyı Uzun'un 8 yaşındaki kızı S. açtı. Durumdan şüphelenen mesai arkadaşı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Eve gelen polisler kadının vücudunda kesikler ve kan izleri olduğunu, ellerinin ise bağlı olduğunu gördü. 

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