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Ahmet Davutoğlu'na çekilen video! Yeni parti için harekete geçtiği söyleniyor

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ekibi, geçmişte Davutoğlu'nun belli başlı konulardaki görüşlerini yansıttığı konuşmalarından bölümleri kolajlayarak bir video ortaya çıkardı. Sosyal medyada dolaşıma çıkan söz konusu video için yeni parti için harekete geçti yorumları yapılıyor.

Eski AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu sık sık yeni parti kuracağı iddiaları ile gündeme geliyor. Davutoğlu cephesinden henüz konuya ilişkin net bir olumlama gelmedi. Ancak siyasi arenada Davutoğlu'nun her hareketi adeta göz hapsinde.

Yeni parti için harekete geçti yorumu

Bu doğrultuda, Davutoğlu'nun ekibi tarafından oluşturulan ve Davutoğlu'nun belli başlı önemli konu ve kavramlarla ilgili görüşlerini yansıttığı konuşmaların yer aldığı kolaj bir videoya dair, yeni parti için harekete geçti şeklinde yorumlar geldi.

İşte o olay video;

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