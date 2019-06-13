İzmir Balçova'da korkutan yangın kontrol altında

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, ekipler, yangını kontrol altına alınması için yoğun çaba harcadı.

2 ev zarar gördü, 1 kişi dumandan etkilendi

Rüzgar ise ekiplere zaman zaman zor anlar yaşattı. Yangını, 1 helikopter, arazözler ve çok sayıda orman işçisi söndürmeye çalıştı. Büyüyen yangın daha sonra ise bölgedeki iki eve sıçradı. Korkutan yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken, 1 kişinin ise dumanda etkilendiği bildirildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.