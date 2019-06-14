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Yer Kırıkkale! Otomobiline yaptığı düzenekle pes dedirtti.... 2049 yılına kadar el konuldu

Demirören Haber Ajansı
Yer Kırıkkale! Otomobiline yaptığı düzenekle pes dedirtti.... 2049 yılına kadar el konuldu

KIRIKKALE'de, otomobiline 5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine, 9. kez alkollü araç kullanmaktan 2049 yılına kadar el konuldu. Öte yandan aracı otoparka çekilen sürücüye, 14 bin lira da para cezası uygulandı.

Akşam saatlerinde kent girişinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürdüğü ihbarı yapılan 06 FS 3761 plakalı otomobili, Bölge Trafik İstasyonu önünde durdurdu.

Otomobilin sürücüsü Besim S.'nin yapılan kontrolünde 3,44 promil alkollü olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramada ise görevlileri şaşkına çeviren düzenek bulundu. İçinde rakı olan ve 5 litrelik temizlik malzemesi bidonundan yapılan özel düzenek ele geçirildi. B.S.'nin, otomobille seyir halindeyken bu düzenekten alkol aldığı belirlendi. Sürücünün, rakıyı da kendisinin hazırladığı öğrenildi.

9 kez alkollü olarak yakalandı

Besim S.'nin trafik ihlali konusunda sicili ise kabarık çıktı. Alkollü araç kullanırken 9'uncu kez yakalanan Besim S.'nin, sürücü belgesine 2049 yılına kadar el konulurken, 14 bin lira para cezası uygulandı. Sürücünün aracı da otoparka çekildi.

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