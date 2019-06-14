Türkiye'den helal turizm atağı!

Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) Genel Sekreteri Emrullah Ahmet Turhan, 171 milyar dolarlık cirosu olan helal turizmin standardının oluşturulması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Helal turizme yapılacak yatırımla 40 milyon turist getirebiliriz." dedi.

Turhan, yaptığı açıklamada, helal turizm konusunda tek sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi.

Helal turizmin inanç turizmi ve farklı turizm çeşitleriyle karıştırılabildiğini anlatan Turhan, Müslüman seyahat pazarına hitap ettikler için doğru tabirin "helal turizm" olduğunu vurguladı.

Güçlü ekonomi, önemli bir pazar

Geçen yıl dünya üzerinde 156 milyon Müslüman'ın kendi ülkesinden farklı bir ülkeye seyahat ettiğine işaret eden Turhan, "Bunlar 171 milyar dolarlık harcama yaptılar. Bu güçlü bir ekonomi, önemli bir pazar. Ülkemizin bu pazardan daha fazla pay alabilmesi için çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Helal turizmde Endonezya, Malezya, İspanya, İngiltere, Almanya, Rusya, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin ön plana çıktığını belirten Turhan, şöyle konuştu:

"O ülkelerin hem helal turizm yönetmelikleri hem de helal turizmin standartları var. Ama ülkemizde henüz helal turizmin yönetmeliği ve standardı oluşmadı. Bununla ilgili çalışma başlattık. Hem helal akreditasyon kurumuyla hem Türk Standartları Enstitüsü ile çalışma yapıyoruz. Onların öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı Standartlar ve Metroloji Enstitüsü ile ortak çalışmalar yapmaya başladık."

"Helal turizmde daha çok harcama yapıyorlar"

Türkiye'nin ciddi tesis altyapısı olduğuna dikkati çeken Turhan, "Türkiye helal turizm pazarında dünyada üçüncü sırada. Dünya üzerinde seyahat eden Müslümanların sadece 8,5 milyonunu ülkemize çekebiliyor. Bunun 5,5 milyonunu gurbetçiler oluşturuyor." diye konuştu.

Rus turistlerin ortalama 598 dolar, Arap turistlerin ise kişi başına bin 300 dolar harcadığına işaret eden Turhan, "Türkiye'ye üç saatlik uçuş mesafesinde 400 milyon Müslüman yaşıyor. Bunların yüzde 10'unu çekebilsek 40 milyon turist yapar. Helal turizme yapılacak yatırımla 40 milyon turist getirebiliriz." dedi.

Türkiye'yi helal turizm için tercih edenlerin büyük bölümünün Avrupalı turistler olduğuna değinen Turhan, şöyle devam etti:

"Helal otel demiyoruz hiçbir zaman çünkü otelin helali ya da haramı olmaz. Otel helal gıda veya helal hizmetler noktasında hizmet sunabilir ama yüzde 100 helal olamaz bunun finansal yapısı, ödeme sistemleri farklı konular var. Helal turizm zinciri var. Mesela Almanya'dan çıkan bir Müslüman, evinden çıkıp geri evine dönünceye kadar alacağı her hizmet turizm hizmetidir. Ulaştırması, havayolu şirketleri, yat limanları, marinalar, milli parklar. Bunun tamamı helal turizmde uygulanabilir noktalar. Helal gıdaya ulaşılabilir olması, ibadet saatlerinde ibadet edebilme imkanının sunulmasına helal turizm diyoruz."