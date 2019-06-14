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Galatasaray'dan Fener'e tarihi transfer çalımı

Galatasaray'dan Fener'e tarihi transfer çalımı

Galatasaray, Fenerbahçe’nin de peşinde koştuğu Hatem Ben Arfa’nın menajeriyle prensip anlaşmasına vardı.

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Faslı yıldızı Younes Belhanda’yı Arabistan’a yollamaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, bu oyuncunun yerini klas bir isimle doldurmayı hedefliyor. Cim Bom’un bu bağlamda kadrosuna katmak istediği ilk oyuncu Juan Mata… Ancak, oyuncunun İspanya ve İngiltere’den de taliplerinin olması transferi zora sokuyor.

Prensip anlaşmasına varıldı
Güneş'te yer alan habere göre; Galatasaray, Juan Mata için girişimlerini sürdürürken, listeye dün bir yıldız daha eklendi. O isim; Rennes ile sözleşmesi sona eren Hatem Ben Arfa… F.Bahçe’nin de listesinde bulunan 32 yaşındaki oyuncunun menajeriyle prensip anlaşmasına bile varıldığı öğrenildi.

‘İnşallah Galatasaray’a gidecek’
Ben Arfa’nın yakın arkadaşlarından biri, F.Bahçe’li bir taraftarın Fransız yıldızın fotoğrafına yaptığı ‘Come to F.Bahçe’ yorumuna ‘İnşallah G.Saray’a gidecek’ diye cevap verdi.

Şampiyonlar Ligi faktörü
32 yaşındaki orta sahanın Fenerbahçe’nin teklifini kabul etmemesinin sebebi ise Sarı-Kırmızılılar’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak olması olarak gösterildi. Hatem Ben Arfa, Rennes haricinde Olimpik Lyon, Olimpik Marsilya, Newcastle United, Hull City, Nice ve Paris Saint Germain'de forma giydi. Rennes formasıyla geçen sezon 41 maça çıkan Fransız 10 numara, 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Ben Arfa’nın bonservisi elinde.

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