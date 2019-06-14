Real Madrid Eden Hazard'ı tanıttı yer yerinden oynadı

Şeref tribünün olduğu alanda yapılan tanıtımda konuşan Hazard, "Çocukluğumdan beri hayalim bu kulüpte oynamaktı." dedi. Real Madrid'de henüz forma numarası belli olmayan Hazard, "Bu statta en kısa zamanda Real Madrid formasıyla oynamayı ve bir çok kupa kazanmayı istiyorum." diye konuştu.