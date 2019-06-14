Real Madrid Eden Hazard'ı tanıttı yer yerinden oynadı
Real Madrid Kulübü, İngiltere’nin Chelsea kulübünden transfer ettiği Belçikalı futbolcu Eden Hazard’ı, Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda düzenlenen tören ile basına tanıttı. Törenin ardından Hazard, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılan Hazard'ın tanıtımına, Real MadridKulüp Başkanı Florentino Perez, kulübün dış ilişkiler sorumlusu Emilio Butragueno, yönetim kurulu üyeleri, kulübün elçilerdinden Roberto Carlos ve Alvaro Arbeloa, Belçikalı futbolcunun ailesi ve 50 bine yakın taraftar katıldı.
Şeref tribünün olduğu alanda yapılan tanıtımda konuşan Hazard, "Çocukluğumdan beri hayalim bu kulüpte oynamaktı." dedi. Real Madrid'de henüz forma numarası belli olmayan Hazard, "Bu statta en kısa zamanda Real Madrid formasıyla oynamayı ve bir çok kupa kazanmayı istiyorum." diye konuştu.
Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez ise "Bugün Real Madrid için büyük bir mutluluk, özel bir heyecanımız var. Olağanüstü, farklı, futbolu olağan üstü hale getiren futbolculardan biri kulübümüzde. Hazard, dünyanın en iyi futbolcularından biri ve şimdi Real Madrid'in futbolcusu. Sevgili Hazard, Bernabeu bundan böyle senin evin." ifadelerini kullandı.
Perez, "Real Madrid efsanesi, dünyanın en iyi futbolcularıyla devam etmeli. Biz Real Madridiz ve şimdi daha fazla kupa istiyoruz. Olağanüstü bir kadromuz var ve bunu yöneten, çok sevdiğimiz bir teknik direktörümüz Zinedine Zidane var." şeklinde konuştu.