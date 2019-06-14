HABER /  TRABZONSPOR

İşte Rodallega'nın yeni adresi

İhlas Haber Ajansı
İşte Rodallega'nın yeni adresi

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega'yı Denizli'ye getirdi. Yıldız futbolcu ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor.

Denizlispor dış transferde önemli bir adıma hazırlanıyor. Son olarak Trabzonspor forması giyen Hugo Rodallega'nın dün akşam saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inerek özel bir araçla Denizli'ye geldiği öğrenildi.

Kolombiyalı golcü ile masaya oturan yönetim, anlaşma zemini arıyor. Rodallega'ya yıllık 1.1 milyon Euro'dan 2 senelik sözleşme teklif edildiği de konuşuluyor. Ayrıca Denizlispor’un bugün 2 futbolcuya da imza attırması bekleniyor. 

33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 422 maça çıktı. Bu müsabakalarda 135 gol, 43 asist kaydeden başarılı oyuncu, geride kalan sezonda Trabzonspor’da ise 16 gol, 3 asistle oynadı. 

Rodallega, CBJ Cali, Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisarspor ve Trabzonspor’da forma giydi. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda
Foto Galeri Transferde bomba hamle: Bonservisini al gel Arda Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yer Kırıkkale! Otomobiline yaptığı düzenekle pes dedirtti.... 2049 yılına kadar el konuldu
Yer Kırıkkale! Otomobiline yaptığı düzenekle pes dedirtti.... 2049 yılına kadar el konuldu
Büyük skandal! 170 öğrenci zehirlendi
Büyük skandal! 170 öğrenci zehirlendi
Huawei dünya markaları arasında yerini korudu 47. sırada
Huawei dünya markaları arasında yerini korudu 47. sırada
Analistler uyardı: Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar
Analistler uyardı: Altın yükselişe geçti! İşte güncel fiyatlar
Fatih Altaylı'dan ses getiren yazı! İmamoğlu'na veryansın etti
Fatih Altaylı'dan ses getiren yazı! İmamoğlu'na veryansın etti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türkiye'deki Suriyeli şirket sayısını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den helal turizm atağı!
Türkiye'den helal turizm atağı!
İl dışı ihtiyaç listesi 2019 MEB öğretmen il dışı atama takvimi
İl dışı ihtiyaç listesi 2019 MEB öğretmen il dışı atama takvimi
Sinan Akçıl kaç yaşında aslen nereli kiminle evli eşi Burcu Kıratlı kimdir?
Sinan Akçıl kaç yaşında aslen nereli kiminle evli eşi Burcu Kıratlı kimdir?
Sararan dişler nasıl beyazlar işte ilk olarak yapmanız gerekenler
Sararan dişler nasıl beyazlar işte ilk olarak yapmanız gerekenler
Fenerbahçe'de bomba gelişme! Konoplyanka ile anlaşıldı
Fenerbahçe'de bomba gelişme! Konoplyanka ile anlaşıldı
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ham puan hesaplama robotu
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ham puan hesaplama robotu
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası okunuşu ve saati
Hz. Ömer'in cuma günü okuduğu dilek duası okunuşu ve saati
Bakanın eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı sabaha kadar ağladım
Bakanın eşi Pervin Ersoy: Eşim çok kızdı sabaha kadar ağladım
Yorumlar