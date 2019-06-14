Sinan Akçıl'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bomba sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar davetinde yaşadığı olayı anlatan şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, "Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı, babacan tavırla 'Kalk sarıl Burcu'ya' dedi" ifadelerini kullandı.

Sinan Akçıl, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. Burada, kendisi hakkında ileri sürülen iddialara yanıt veren Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile yaşadığı bir anı da anlattı.

Burcu Kıratlı ile bir süredir evli olan Akçıl, şunları söyledi:

"Yemekten sonra ayrılma"

Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katıldık. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Bey, 'Yemekten sonra ayrılma' dedi.

"Bir aile babası gibi tavsiyeler verdi"

Cumhurbaşkanımız eşiyle bizi ağırladı. Babacan tavırla, 'Kalk sarıl Burcu'ya' dedi. Anne ve babamız nasıl yaparsa... O kadar güzel anlardı ki... Bir aile babası gibi tavsiyeler verdi.