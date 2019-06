Gazne'de tarihi kule çöktü çökme anı kameralara böyle yansıdı

İslam mimarisi örnekleri ile tanınan Gazne'de yıkılan onlarca tarihi esere bir yenisi daha eklendi. Afgan yetkililer yoğun yağmur nedeniyle eserlerin hasar gördüğünü, muhalifler ise hükümetin ihmali olduğunu öne sürüyor.

Afgan haber sitesi Tolo News'a konuşan ülkenin Kültür Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Saber Mohmand, kalenin 'Sağanak yağmura karşı kırılgan olduğunu, otoyolun kenarında olmaları nedeniyle kulelerin hasar gördüğünü' söyledi.

A tower in the ancient Ghaznain Fort in Ghazni’s old city collapsed on Tuesday. The fort had 32 towers, most of which have collapsed over the past few years due to “inattention” by relevant government departments. pic.twitter.com/fvo9ntb3Vo