Gazne'de tarihi kule çöktü çökme anı kameralara böyle yansıdı

İslam mimarisi ve İslamiyet öncesi mimarisiyle ünlü olan Afganistan'ın Gazne kentinde bir kalenin 32 kulesinden birinin yıkıldığı an görüntülendi.

İslam mimarisi örnekleri ile tanınan Gazne'de yıkılan onlarca tarihi esere bir yenisi daha eklendi. Afgan yetkililer yoğun yağmur nedeniyle eserlerin hasar gördüğünü, muhalifler ise hükümetin ihmali olduğunu öne sürüyor.

Afgan haber sitesi Tolo News'a konuşan ülkenin Kültür Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Saber Mohmand, kalenin 'Sağanak yağmura karşı kırılgan olduğunu, otoyolun kenarında olmaları nedeniyle kulelerin hasar gördüğünü' söyledi.

A tower in the ancient Ghaznain Fort in Ghazni’s old city collapsed on Tuesday. The fort had 32 towers, most of which have collapsed over the past few years due to “inattention” by relevant government departments. pic.twitter.com/fvo9ntb3Vo — TOLOnews (@TOLOnews) June 11, 2019

Gazne'nin önemi

Gazne, Afganistan'da İslam mimarisi ve İslamiyet öncesi mimarisiyle ünlüydü.

Antik kent, 7. yüzyıla kadar Budizm'in bölgedeki en önemli merkeziydi. M.S. 683'te Müslüman Araplar tarafından fethedildikten sonra buradaki halklar İslam'ı kabul etti. 13. yüzyılda Moğol hükümdarı Cengiz Han'ın oğlunun liderliğindeki ordu antik kenti yerle bir etti.

İslami İşbirliği Teşkilatı burayı daha sonra İslam Kültürü şehri ilan etti.

Ancak ordu ile Taliban güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle bölgedeki tarihi eserlerin çoğunu ziyaret etmek çok zor hale geldi.