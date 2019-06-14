FETÖ operasyonlarında ByLock gözaltısı! 5 kişi alındı bir kişi aranıyor

KONYA'daki FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı olan 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya önceden belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenledi.
Bir kişi aranıyor
Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.