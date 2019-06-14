KKKA şüphesi ile tedavi gören bir vatandaş yaşamını yitirdi

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi bir can daha aldı. Sivas’ta KKKA şüphesi ile tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.

Sivas’ın Hafik ilçesi Karlı köyünde yaşayan A.K (42) bir süre önce yüksek ateş şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvurmuştu. Yapılan testlerde Kavak'a, KKKA tanısı konulmuştu.

Günlerce hastanede tedavi altında tutulan vatandaştan kötü haber geldi. Hasta, yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken bugün hayatını kaybetti.

A.K’ya virüsün damlacık olarak tabir edilen solumun yolu ile bulaştığı düşünülüyor.