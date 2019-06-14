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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karne dağıtıp öğrencilere çağrıda bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya karne dağıtıp öğrencilere çağrıda bulundu

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştiren karne töreni ile öğrencilere karnelerini dağıttı. Vali Yerlikaya twitter hesabından da öğrencilere güzel bir çağrı yaptı.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem kapanış programı, Zeytinburnu'ndaki Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Öğrenciler, karnelerini ve hediyelerini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın elinden aldı. Öğrencilerin karne heyecanına veliler de ortak oldu.

Öğrencilerle birlikte sıraya oturan Vali Yerlikaya burada bir konuşma yaptı. “Büyük yaz tatili bugün başlıyor. İstanbulumuzda 6 bin 700 okul 2 milyon 820 bin öğrencimiz bugün karne sevinci bizlerle beraber yaşıyor. Çok büyük bir emek. Bu kadar büyük sayıda bir okul büyükşehirlerin nüfusundan daha fazla öğrencimizin eğitim öğretim gördüğü, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, hepsi bugün yaz tatiline giriyor" dedi.

Vali Yerlikaya, eğitim ve öğretim görevlilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Yerlikaya, öğrencileri gezmeye, eğlenmeye, bol bol kitap okumaya ve ilgi alanlarına yönelmeye davet etti.

Ali Yerlikaya'nın twitterdan paylaşımı
Vali Yerlikaya twitter hesabından ailelere yönelik 'Bu karneler, yalnızca öğrencilerimizin değil; Aile ve toplum olarak hepimizin başarı derecesini gösteriyor. Evde, okulda ve hayatımızda; ne kadar sevgi var, ne kadar ilgi var? Bilgiye ne kadar değer veriyoruz? Karnelerde görünen asıl tablo budur' paylaşımı yaptı. Öğrencilere de şu çağrıda bulundu:

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