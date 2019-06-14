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HDP'den seçime günler kala dikkat çeken çıkış! Geçerli oy kullanmak şarttır

HDP'den seçime günler kala dikkat çeken çıkış! Geçerli oy kullanmak şarttır

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, YSK tarafından 23 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verilen İstanbul seçimlerine günler kala, seçmenlerine "İstanbul'da sandığa gitmek şarttır. Geçerli oy kullanmak şarttır. Sandığa sahip çıkmak şarttır" ifadelerini kullandı.

HDP Sözcüsü Günay Kubilay, parti genel merkezinde basın açıklamasında bulundu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, AK Parti'nin talebi doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesini 'sandık darbesi' olarak nitelendiren Kubilay, "23 Haziran seçimleri bir demokrasi referandurumuna dönmüştür" dedi.

HDP'nin olağanüstü bir çaba içerisinde bulunduğunu kaydeden Kubilay, HDP'li seçmenlere, "İstanbul'da sandığa gitmek şarttır. Geçerli oy kullanmak şarttır. Sandığa sahip çıkmak şarttır" diye seslendi.

Ekonomi eleştirisi

Ekonominin gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kubilay, "Krizi sopayla çözmek mümkün değil" dedi.

Günay Kubilay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu krizi yasaklamalarla, sopayla çözmek mümkün değildir. Yabancı sermaye kaçmıştır, olanlar da kaçıp gidiyor. Haber yapana sopa gösterdikçe kimse kalmayacaktır. Cumhurbaşkanı ve hükûmet sussa konuşmasa döviz duracak göreceksiniz.

"Sandıktan demokrasi çıkması için olağanüstü bir çaba içerisindeyiz  "

"İstanbul seçimlerine son derece stratejik değer verdiğimizi hepiniz biliyorsunuz. İstanbul seçimi sadece bir belediye başkanı seçimi olmanın ötesine geçmiştir. YSK eliyle gerçekleştirilen sandık darbesinden sonra artık darbe mi demokrasi mi ikilemi içerisinde bir demokrasi referandurumuna dönmüştür. HDP o sandıktan demokrasi çıkması için olağanüstü bir çaba içerisindedir.

"Sandığa gitmek şarttır"

"İstanbul'da sandığa gitmek şarttır. Geçerli oy kullanmak şarttır. Sandığa sahip çıkmak şarttır."

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