Erdoğan yemekten sonra göndermemiş! Sinan Akçıl eşiyle yaşadıklarını anlattı

Sinan Akçıl, Kanal D'de yayınlanan 2. sayfa programına konuk oldu. Burada, kendisi hakkında ileri sürülen iddialara yanıt veren Akçıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile yaşadığı bir anı da anlattı.