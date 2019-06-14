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Devlerin peşinden koştuğu "Japon Messi" Real Madrid'de

Devlerin peşinden koştuğu "Japon Messi" Real Madrid'de

Real Madrid, kariyerinde bir dönem Barcelona altyapısında da forma giyen, yetenekleri ile "Japon Messi" olarak anılan Takefusa Kubo'yu transfer etti.

Eder Militao, Ferland Mendy, Luka Jovic, Eden Hazard gibi isimlerle yaz transfer döneminde hızlı bir giriş yapan Real Madrid, altyapısına önemli bir ismi dahil etti.

2010-11 sezonunun başında Japonya'dan Barcelona altyapısına transfer olan, yetenekleri ve stili ile "Japon Messi" olarak adlandırılan Takefusa Kubo, önümüzdeki sezon Real Madrid Castilla takımında forma giymeye başlayacak.

Son olarak Japonya 1. Lig ekiplerinden FC Tokyo'da forma giyen 18 yaşındaki yıldız adayı, bu sezon oynadığı 16 maçta 5 gol, 4 asist kaydetti.  Avrupa'nın dev kulüplerinin Kubo'nun peşinde olduğu konuşuluyordu.

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