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Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu

Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oldu

Stuttgart'ın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Ozan Kabak, Monaco ile el sıkıştı

Geçen sezon devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan 19 yaşındaki stoper Monaco ile anlaşma sağladı.

Stuttgart'ın küme düşmesi sonrası takımdan ayrılma kararı alan Ozan kısa sürede gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Monaco'nun genç yıldızın bonservisi için 13 milyon Euro (yaklaşık 87 milyon TL) ödeyeceği ifade ediliyor.

Almanya'nın en iyi çaylağı seçildi
Stuttgart formasıyla 15 karşılaşmaya çıkan ve 3 gol atan Ozan Kabak, Bundesliga yönetimi tarafından 'sezonun en iyi çaylak futbolcusu' ödülüne layık görülmüştü.

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