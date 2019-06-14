Hapis cezası vardı! Yavuz Selim Demirağ cezaevine giremedi şaşırtan gelişme

Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, dün son yazısını yayımlayıp cezaevine girmek için teslim olmaya gitmişti. "Cumhurbaşkanına hakaret"ten dolayı hapis cezası olan Demirağ, 'cezaevine girmeyi' başaramadı. İşte şaşırtan gelişme

Yavuz Selim Demirağ, dün bavulunu hazırlayıp herkesle vedalaşarak Ankara Batı Adliyesi'ne giderek infaz savcılığında işlemlerini yaptırmıştı. İşlemlerin ardından Demirağ, Ayaş Cezaevi’ne teslim oldu. Ancak beklemediği gelişmeler yaşandı.

Gece yarısı 11 ay 20 gün hapis yatması gereken Yavuz Selim Demirağ 'tahliye' edildi.

Başımıza bela olur deyip bıraktılar

Denetimli Serbestlik kapsamında tahliye edilen Demirağ, “Normal koşullarda kurul toplanırken, ‘bu adam başımıza bela oluyor’ deyip gece yarısı bıraktılar” dedi.

Tahliyesinde seçim sürecinin etkili olduğunu iddia eden Demirağ, “Medyanın gücü etkili oldu. Sosyal medyadan ve medyadan gelen tepkiler gözlerini korkuttu sanırım. Gece yarısı bir kurul oluşturdular ve denetimli serbestlik ile çıkabilirsiniz dediler. Bakanlığın talimatıyla çıkarıldığımı düşünüyorum. Kolay kolay çıkarmazlar normal şartlarda. Zannediyorum İstanbul seçimlerinde kaybetmekten korktular.” dedi.

Bu durumun kendisini yıldırmayacağını da dile getiren Demirağ, "Her şey çok güzel olacak. Normal şartlarda bir yazacaksam şimdi beş yazacağım. On konuşacaksam yüz konuşacağım" ifadelerini kullandı.