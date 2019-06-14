Abdullah Öcalan'dan yeni mektup: Sezgilerim pozitif

Abdullah Öcalan'ın avukatlar aracılığıyla açlık grevcilerine gönderdiği mektubu paylaşan Asrın Hukuk Bürosu, "Şahsi insiyatif doğrultusunda gelişen bu tavrın devlet odaklı tavır ve taviz olarak değerlendirilmemesini özenle belirtirim" dedi.

Avukat Rezan Sarıca ve Newroz Uysal iki gün önce Öcalan’la görüşmek için İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na gitti. Görüşmenin ardından Asrın Hukuk Bürosu, Öcalan’ın mesajını paylaştı. Öcalan, gönderdiği mektupta açlık grevi eylemcilerine teşekkür ederken ‘sağlıklarına dikkat etmelerini’ istedi.

"Anlamlı bir tutum"

Açlık grevi ve ölüm orucu sürecini kendi önerisi üzerine sonlandırdıkları için teşekkür eden Öcalan bunu, "oldukça tarihi önemi ve anlamı bir tutum ve kendi başına yüksek bir değer" olduğunu söyledi.

"Pozitif sonuç doğuracak"

"Eleştiri ve özeleştiri sürecinden alınan dersler temelinde başarı temenni ettiğini" söyleyen Abdullah Öcalan, "Şahsi insiyatif doğrultusunda gelişen bu tavrın devlet odaklı tavır ve taviz olarak değerlendirilmemesini özenle belirtirim. Ama umudum ve sezgilerime dayanarak pozitif sonuç doğuracağına dair inancımı koruyorum. Bundan sonra bedenen, ruhen ve zihnen varoluş felsefesi temelinde gelişmenizi diler, daimi selam ve sevgilerimi sunarım" mesajını verdi.