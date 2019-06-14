Fenerbahçe'de dev zirve! Emre Belözoğlu'nun Ali Koç'tan tek isteği var

Fenerbahçe'de Ali Koç'la Emre bir araya geldi. Ali Koç, Emre'den bazı istekler sıralarken milli futbolcu yeni sezonda Fenerbahçe forması giymeye karar verdi. Emre, Ali Koç'tan Volkan'ın bir yıl daha kalmasını rica etti.

Kabus gibi bir sezonu geride bırakan ve transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giymesi neredeyse kesinleşen tecrübeli futbolcuyla milli maçlar dönüşünde bir araya geldi. Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un da yer aldığı toplantıda neler konuşuldu? İşte dev zirvede merak edilenler...

A Spor'un haberine göre, başkan yardımcısı Semih Özsoy'un da yer aldığı mini toplantıda tecrübeli orta sahadan beklentilerini anlatan Ali Koç, isteklerini bir bir sıraladı.

"Bu takımın bir abiye saha içinde lidere ihtiyacı var''

İlk olarak Emre'den sahadaki agresif tavırlarını azaltmasını isteyerek sözle başlayan başkan Ali Koç, "Bu takımın bir abiye, saha içinde bir lidere ama daha çok hırsa ihtiyacı var. Kendilerinin Fenerbahçe'de oynadıklarını anlatacak bir saha içi liderine ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

"Senden takımı toparlamanı istiyoruz''

İstemediği sürece teknik direktörün işine karışmayacaksın. Dışarıya karşı sinirli tavırlar ortaya koymayacaksın" diyerek uyarılarına devam eden Ali Koç, "Senden takımı toparlamanı istiyoruz. Beklentimiz bu... Gerginlik çıkarmayacaksın. Takıma abilik yapacaksın" şeklinde konuştu.

''Ne gerekirse yapmaya hazırım''

38 yaşındaki tecrübeli futbolcunun da bu sözler üzerine "Merak etmeyin. Bu armaya zarar verecek hareketlerden sakınacağım. Ne gerekirse yapmaya hazırım. Gerekirse herkesle tek tek konuşup destek olmaya çalışacağım" diyerek güven verdiği gelen haberler arasında.

''Volkan takımda ağırlığı olan bir oyuncu''

Öte yandan Emre'nin görüşme sırasında Volkan Demirel'in durumunu sorduğu öğrenildi. Emre'nin, yönetimin sözleşme yenilemeye sıcak bakmadığı tecrübeli file bekçisi için "En azından bir sezon daha birlikte oynarsak daha önemli işler yapabiliriz. Sonuçta Volkan takımda ağırlığı olan bir oyuncu. Oynamasa bile varlığı diğerlerine güç verir" dediği bildirildi.