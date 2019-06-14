İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı

Türkiye’de kayıtlı işsiz sayısı Mayıs ayında aylık yüzde 1.2 artışla 4 milyon 84 bin 951 kişiye yükseldi.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı Mayıs ayı verilerine göre, Mayıs ayındaki 4 milyon 84 bin 951 işsizin yüzde 50.1’i kadınlardan, yüzde 49.9 erkeklerden oluşurken, toplam işsiz sayısının yüzde 31.7’sini 15-24 yaş aralığındakiler olduğu belirtildi.

İŞKUR verilerine göre;

“Mayıs ayında, yüzde 33.6’sı kadın (53 bin 52 kişi), yüzde 66.4’ü erkek (104 bin 705 kişi) olmak üzere toplam 157 bin 757 kişinin işe yerleştirildi.

“Ocak ve Mayıs aylarını kapsayan yılın ilk 5 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30.1 artışla, yüzde 67.4’ü erkek, yüzde 32.6’sı kadın 571 bin 266 kişi işe yerleştirildi.

“İŞKUR’un işverenlerden aldığı iş sayısı Mayıs ayında, yıllık yüzde 3.6 düşüşle 227 bin 85 olurken, Ocak – Mayıs döneminde açık iş sayısı yıllık yüzde 11.9 düşüşle 923 bin 632 oldu.

“Mayıs ayında işverenlerden alınan iş sayısı aylık yüzde 13.3 artarken, alınan açık işlerin yüzde 99.5’i özel sektörden geldi.

“Mayıs ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından 51 bin 348 kişi yararlandı:

- Aktif İşgücü Hizmetleri kapsamında; İşbaşı Eğitim Programı; 10.362 programa 37.011 kişi

- Mesleki Eğitim Kursu; 473 programa 9.445 kişi Girişimcilik Eğitim Programı; 258 programa 4.892 kişi katıldı.

“Ocak-Mayıs döneminde İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu kapsamında 51 bin 713 program düzenlenirken bu programlara 248 bin 888 kişi katıldı.

“Aktif İşgücü Programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.2 arttı.”