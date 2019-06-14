MMM Dünya Şampiyonası’nda şampiyon Cihan Kaplan oldu.

30 Mayıs – 03 Haziran 2019 tarihleri arasında Ukrayna’nın Odessa kentinde düzenlenen ve 16 ülkeden sporcuların katıldığı MMM Dünya Şampiyonası’nda +94 Kg kategorisinde şampiyon Cihan Kaplan oldu.

1990 yılı doğumlu, 105 kg ve 1,82 cm boyundaki Cihan Kaplan, daha önce gerçekleştirilen Geleneksel MMA Kemer Organizasyonu Türkiye seçmeleri,C Class İstanbul Kulüpler Lig 2 ve 15 Temmuz Şehidi Polis Ferhat Koç MMA Türkiye seçmeleri organizasyonlarındaki başarılarına bu şampiyonluğu ile dünya çapında bir başarı daha eklemiş oldu.

Cihan Kaplan, katıldığı maçların dördünde ilk roundda 2 dakikanın altında bir sürede rakibini yendi.

Mixed Martial Arts (MMA) yani “Karışık Dövüş Sanatları” diğer mücadele sporlarında kullanılan ve çok geniş savunma,mücadele ve atak teknikleri içeren, tam temas mücadele ve savunma sporudur.

Her yaşta herkesin yapabileceği bir branş olan MMA branşında başarılı olmak için yoğun ve yüksek tempolu antremanlara vucudumuzu hazırlamamız gerekir.Yüksek efor ve yağ yakımı sayesinde her yaşta ve her kesimden tercih ettiği bir branştır. Amatör anlamda sporcu sayısıda TÜRKİYE’de her geçen gün büyümekte olan bir spor branşıdır.