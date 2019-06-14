Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tacikistan ziyareti öncesi son dakika açıklamalar... Erdoğan, Yıldırım ile İmamoğlu canlı yayına ilişkin, "Kırılma noktası olan son bir haftaya çok ciddi ışık verecektir" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayınıyla ilgili değerlendirmede bulanan Erdoğan, "Kırılma noktası olan son bir haftaya çok ciddi ışık verecektir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun VIP kriziyle ilgili "Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır." açıklaması yapan Erdoğan, "Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak." diye konuştu.

Öte yandan yeni askerlik sistemiyle ilgili de "Sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. Sürekli her ay askere alma diye bir durum söz konusu olacak." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayın yapma imkanını bulacak"

-Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayını ile ilgili her iki tarafta bu buluşmanın moderatörünü belirlemede müşterek bir çalışma yaparak ismi belirlediler bir de yayın platformu olarak buranın tamamı ile her yerde adil bir şekilde bütün kim istiyorsa rahatlıkla buradan yayın yapma imkanını bulacak.

"Son bir haftaya çok ciddi ışık verecektir"

-Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıkları iyi bir şekilde yaptılar. Sadece Türkiye'de İstanbul değil tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp bu müzakerenin kendi arasında onlar da müzakeresini yapacak. Kırılma noktası olan son bir haftaya çok ciddi ışık verecektir.

"Bunların faturasını karşı tarafa çok ağır ödettik"

-İdlib'e bizim yaklaşımımız olmasaydı şu andaki durum çok daha farklı gelişirdi. Son olarak bir karara varıldı ve adeta silahların sustuğu bir an oldu. Ama ardından yine bazı arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Sürecin üzerinde bütün ekiplerimiz duruyor. Gözlem kulelerimizden bölgeyi takibe aldık. Yaralılarımız oldu, şehidimiz de oldu. Bunların faturasını karşı tarafa çok ağır ödettik. Rejim gözlem kulelerine bazı saldırıları devam ettirirse bizim sessiz kalmamız mümkün olmaz. Biz burada barışın egemen olmasını istiyoruz. Ölümlerin durmasını istiyoruz.

Ordu'daki VIP krizi

-İmamoğlu'nun Ordu'daki görüntüleriyle ilgili olarak konuşan Erdoğan: Valiler o ildeki temsilcisidir. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. Vali Bey seçim süreciyle bir suç duyurusunda bulunmuş olabilir. Bana gelen bilgiler seçim öncesi doğru olmayacağına inandığım için işi hızlandırmak istemiyorum yaklaşımı... Bu işin arda bırakılır yani yoktur. Valimiz seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır. Bu devletin valisine kimsenin böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki henüz bu devleti tanımamış. Protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını bilmiyor. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak.

"İstanbul'da son hafta halkla buluşmalar yapacağız"

-İstanbul seçimleri öncesi miting yapıp yapmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Belediye başkanı adayımız sürecin içinde. Kalan son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma toplantıları yapmayacağımı kimse söyleyemez. Önümüzdeki hafta içinde bu tür planlamalar yapılıp halkla buluşmalar çerçevesinde bir arada olmak suretiyle İstanbul'u dolaşacağız. Arkadaşlar çalışmayı yapıp nasıl yol belirlerse süreci devam ettireceğiz.