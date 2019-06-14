Seçimi bilen Adil Gür açıkladı İstanbul seçim sonuçları iddiası olay oldu
A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili İnternethaber'e bomba açıklamalar yaptı. Adil Gür, "Hiç kimse endişe etmesin bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak" dedi.
23 Haziran İstanbul seçimleri müthiş bir yarışa sahne oluyor. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasında geçen mücadelede ipi kimin göğüsleyeceği merak konusu oldu. Anket şirketleri araştırma sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Puan farkının yakın çıktığı anketlere ilişkin en farklı yaklaşım A&G Araştırma Şirketi sahibi Adil Gür'den geldi. Seçimi bilen adam olarak tanınan ünlü anketçi Adil Gür, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili İnternethaber'e gündeme oturacak açıklamalar yaptı.
31 Mart yerel seçimlerini bilerek dikkatleri üzerine çeken Adil Gür, seçime sayılı günler İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'a konuştu. İstanbul seçim sonuçları, Yıldırım-İmamoğlu ortak canlı yayını, İmamoğlu'nun Ordu'daki VIP krizi, beka meselesi, Pontus ve Kürdistan tartışması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahada olmayışıyla ilgili yankı uyandıran açıklamalar yaptı.
Saadet Partisi'nin seçim sonuçlarına etkisi: Saadet partisi son seçimde yüzde 1, yüzde 1.2 civarında oy aldı. Bu seçimde oylarının yüzde 1'ler civarında olacağını, 31 Mart'ta Saadet'e oy verenlerin yarısı Saadet'e oy verecek, bir bölümünün İmamoğlu'na bir bölümünün Binali'ye gittiğini görüyoruz.
Bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak: İnternethaber izleyicilerine ve okuyucularına şunu net olarak söylüyorum. Hiç kimse endişe etmesin bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak. Bu millet feraset sahibi. Öbür sefer ne dedim ben uzunca bir süre karakolda bitecek dedim. Karakolda değil mahkemede bile bitmedi. Ama bu sefer diyorum ki kazanan benim oyumu çaldılar bilme ne oldu sandık görevlisi şu oldu bu oldu gibi hiç bir tartışmaya mahal vermeden bir seçim sonucu ortaya koyacak vatandaş. Kimin lehine ortaya koyacak? Vallahi bilmiyorum. Niye bilmiyorum biliyor musunuz?