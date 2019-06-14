Seçimi bilen Adil Gür açıkladı İstanbul seçim sonuçları iddiası olay oldu

Bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak: İnternethaber izleyicilerine ve okuyucularına şunu net olarak söylüyorum. Hiç kimse endişe etmesin bu kez kafa kafaya sonuç çıkmayacak. Bu millet feraset sahibi. Öbür sefer ne dedim ben uzunca bir süre karakolda bitecek dedim. Karakolda değil mahkemede bile bitmedi. Ama bu sefer diyorum ki kazanan benim oyumu çaldılar bilme ne oldu sandık görevlisi şu oldu bu oldu gibi hiç bir tartışmaya mahal vermeden bir seçim sonucu ortaya koyacak vatandaş. Kimin lehine ortaya koyacak? Vallahi bilmiyorum. Niye bilmiyorum biliyor musunuz?