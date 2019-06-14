HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne videosuna teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan karne videosuna teşekkür

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabından kendisine video gönderen öğrencileri kutladı. Mahmut Kılıçaslan İlkokulu öğrencileri öğretmenleri ile birlikte twitterdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karnelerini ve takdir belgelerini gösterdikleri bir video gönderdi.

Videoyu izleyen Erdoğan ise öğrencilerin bu videosuna karşılık bir mesaj yayınlayarak, 

“Sevgili yavrularım, kıymetli öğretmenim, bu güzel karne günü mesajınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizi ve tüm Türkiye'deki öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Hepinize mutlu, keyifli tatiller!" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Yeni Zelanda saldırganından pes dedirten ifadeler
Yeni Zelanda saldırganından pes dedirten ifadeler
İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
İŞKUR açıkladı! İşte Türkiye'deki işsiz sayısı
Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! O saldırgan hakkında karar
Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! O saldırgan hakkında karar
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni hocası belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni hocası belli oldu
Binali Yıldırım'dan 'kırık karne' sorusuna güldüren yanıt
Binali Yıldırım'dan 'kırık karne' sorusuna güldüren yanıt
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Mardin'de HDP'li eş başkanlara ziyaret
CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya'dan Mardin'de HDP'li eş başkanlara ziyaret
ÖNCEKİ HABERLER
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
İl dışı ihtiyaç listesi açıklayan iller hangisi il il kontenjan listesi
İstanbul'da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe sahillerinde yaşanacak
İstanbul'da yaz etkinlikleri Yenikapı ve Maltepe sahillerinde yaşanacak
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Servisçilere plaka tahditi hayırlı olsun
Servisçilere plaka tahditi hayırlı olsun
İBB'nin öğrencilere karne hediyesi "Karneni Getir Buzda Kay" başladı
İBB'nin öğrencilere karne hediyesi "Karneni Getir Buzda Kay" başladı
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
MMM Dünya Şampiyonası’nda şampiyon Cihan Kaplan oldu.
MMM Dünya Şampiyonası’nda şampiyon Cihan Kaplan oldu.
İl dışı atama ihtiyaç listesi 2019 MEB il il kontenjan bilgisi
İl dışı atama ihtiyaç listesi 2019 MEB il il kontenjan bilgisi
Yorumlar