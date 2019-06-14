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İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul'da YKS'ye girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gireceklere ve sınav görevlilerine toplu ulaşım hizmeti ücretsiz olacak.

İBB'den yapılan açıklama YKS'ye girecek öğrencileri sevindirdi. İstanbul'da Belediye bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencileri ve sınav görevlilerini ücretsiz taşıyacak.

Karar gereği, YKS'ye katılan öğrenciler; sınav belgelerini, öğretmenler de görev kağıtlarını ibraz ederek, toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek.

Sefer sayısı artırıldı
İETT de 15-16 Haziran'da öğrenci ve öğretmenlere kolaylık sağlanması amacıyla mevcut seferlere ilave olarak 180 hatta sefer sayısını bin 824'e çıkardı.

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Cumartesi günü için 805, pazar günü için bin 019 ek sefer planlandı.

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