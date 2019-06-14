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Generallere 'eşek' demişti! Akit TV müdürü Murat Alan cuma çıkışı dövüldü

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan'ın TSK'da görevli komutanlara yönelik dile getirdiği sözler nedeniyle bugün cuma namazı sonrası saldırıya uğradığı öne sürüldü. İddiayı Milat yazarı Serdar Arseven, sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri generalleri ile ilgili söylediği skandal sözler nedeniyle tüm kesimlerden büyük tepki alan Yeni Akit gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’ın dövüldüğü iddia edildi.

''Cuma namazı sonrası bir grup sopalarla saldırdı''

Milat yazarı Serdar Arseven’ın sosyal medya hesabından yazdığı mesajda şu bilgileri verdi:
- “Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan’a cuma namazı çıkışında pusuya yatan bir grup sopalarla saldırdı. Murat Alan şu an hastanede. Geçmiş olsun, teröre, şiddete lanet” 

Alan ne demişti?

Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat Alan, gazeteci Ali Tarakçı'ya bir konu hakkında yanıt verirken, “O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” demişti.

Soruşturma başlatıldı

Alan'ın skandal ifadelerine,  hem Cumhurbaşkanlığı, hem hükümet yetkileri hem de muhalefet sert tepki göstermişti. Milli Savunma Bakanlığı ise, Alan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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