Galatasaray'da flaş Ryan Babel gelişmesi

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, 1 hafta sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile son detayları görüşecek.

Gelecek sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verirken prensipte el sıkıştı Ryan Babel ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, 1 hafta sonra İstanbul'a gelerek Galatasaray yönetimi ile son detayları görüşecek.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren sağ bek oyuncusu Şener Özbayraklı ile anlaşma varmıştı.