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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemi için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemi için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Bedelli askerlik ücretinin 30 bin lira seviyesinde olması üzerine yapılan eleştirilere yanıt vererek, "El insaf" dedi.

Yeni askerlik sistemiyle ilgili gelişmelerin hatırlatılması üzerine konuşan Cumhurbaşkanı, 2 maddenin kabul edildiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan ziyareti öncesi İstanbul Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Bedelli askerlik ücretine yönelik eleştirilerin olduğunu belirten Erdoğan, bu paralarla maaşların ödendiğine dikkat çekti.

"30 bin lira fazla oldu gibi...."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 maddesi geçmiş durumda. Gerek Milli Savunma Bakanımız ve gerek diğer arkadaşlarımızın bilgilendirmeleri ile bu süreç geçiştirilecek. Şimdi 30 bin lira fazla oldu gibi değerlendirmeler oldu, el insaf! Bir defa bütün maaşlar buradan ödeniyor. Şimdi burada bu askere ödenecek olan bütün harçlıklar bugüne kadar yapılmayan şeylerdi. Bunlar bir aileye harçlık olarak gelmiş olacaktır. Bunun çok çok isabetli olduğuna inanıyorum. Dersimize çok iyi çalıştık. Hayırlı olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs'ta asker sayısı azalmayacak"

KKTC'deki askerlerin durumuna dair de görüşlerini açıklayan Cumhurbaşkanı, "Kıbrıs'tan askerlerin çekilmesi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

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