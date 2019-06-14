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Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'de

Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin Star TV'de düzenlenen yardım gecesine Emre Belözoğlu da canlı yayına telefonla bağlandı. Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe'ye tekrar döndüğünü açıkladı.

Fenerbahçelilerin özellikle yeni sezon için büyük özlemle, gelmesini beklediği Emre Belözoğlu, Star TV'de düzenlenen Fenerbahçe için yardım gecesine telefon bağlantısıyla katıldı. 

Başakşehir Futbol Kulübü'nün sporcusu olan Emre'nin bu yayına katılması, isminin Fenerbahçe ile anılması dedikodularını doğruladı.

Fenerbahçe twitter'dan duyurdu
Konuşması sırasında bugün çıkan kulüpte görüşme yapıldığına dair haberleri doğrulayan Emre Belözoğlu, Başkan ile Fenerbahçe Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tecrübeli futbolunun geri döndüğünü resmen duyurdu.

Böylece 35 yaşında yaşlı diye kulüpten gönderilen ve Başakşehir tarafından transfer edilen Emre Belözoğlu, 40 yaşında sarı-lacivertli ekibe geri dönmüş oldu.

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