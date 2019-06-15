HABER /  GÜNCEL

Koç Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 hafta yoğun etkilere sahip

Koç Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 hafta yoğun etkilere sahip

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı. 17-23 Haziran 2019 haftasında Koç burcunu neler bekliyor?Attığınız adımların karşılığını göreceksiniz. Geleceğinizi etkileyecek işlerinizden önemli sonuçlar alabilirsiniz.

Haftaya Yay Burcu’nda oluşacak bir Dolunay etkisiyle başlayacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Attığınız adımların karşılığını göreceksiniz. Geleceğinizi etkileyecek işlerinizden önemli sonuçlar alabilirsiniz.

Bu Dolunay’da inançlarınızın ve hayata bakış açınızın gerçekçiliğini net bir şekilde göreceksiniz. Doğru şekilde hareket ettiğiniz ve gerçekçi davrandığınız müddetçe bu Dolunay’ın sizi desteklediğini göreceksiniz.

Bu hafta çok yoğun etkilere sahip olacak. Ailevi konular önem verdiğimiz konuların başında gelecek. Bu konularda çabuk harekete geçme ve hızlı adımlar devrede olabilir. Bu hafta sert söylemlere dikkatli olmakta fayda var. Alıngan yapınız ön planda olacak.

Tepkisel davranabilirsiniz. Aile içerisinde sürtüşmelere açık olacaksınız. Cuma günü Güneş, Yengeç Burcu’na geçiyor. Ev ve aile bir ay boyunca üzerine düşeceğiniz alanlar olacak sevgili Koç’lar. Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
Gökay Otyam Merkez Bankası'na göreve başlıyor
Gökay Otyam Merkez Bankası'na göreve başlıyor
Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'de
Emre Belözoğlu yeniden Fenerbahçe'de
Soylu'dan İmamoğlu'na: Yalan makinası
Soylu'dan İmamoğlu'na: Yalan makinası
ABD'nin tehdidi Meksika'yı harakete geçirdi
ABD'nin tehdidi Meksika'yı harakete geçirdi
Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek isteği
Suudi Bakandan terör örgütü YPG/PKK'ya destek isteği
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti çekim yapılmış
Ekrem İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti çekim yapılmış
Aydın'da 14 yaşındaki öz kızını hamile bırakan baba tutuklandı
Aydın'da 14 yaşındaki öz kızını hamile bırakan baba tutuklandı
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
Jandarma uzman erbaş alım sınav takvimi ek alım ne zaman?
BDDK ve SPK'dan o iddialarla ilgili flaş açıklama
BDDK ve SPK'dan o iddialarla ilgili flaş açıklama
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Ücretsiz olacak
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Ücretsiz olacak
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
Emekli maaş zammı son haber temmuz zammı ne kadar?
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
İstanbul Valiliği'nden YKS açıklaması
1 yıllık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
1 yıllık pasaport kaç para oldu 2019-defter bedeli ile yeni fiyatı
Yorumlar