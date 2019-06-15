Koç Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 hafta yoğun etkilere sahip

Astroloji uzmanı Hande Kazanova Koç burcunu sizler için yorumladı. 17-23 Haziran 2019 haftasında Koç burcunu neler bekliyor?Attığınız adımların karşılığını göreceksiniz. Geleceğinizi etkileyecek işlerinizden önemli sonuçlar alabilirsiniz.

Haftaya Yay Burcu’nda oluşacak bir Dolunay etkisiyle başlayacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koç’lar. Attığınız adımların karşılığını göreceksiniz. Geleceğinizi etkileyecek işlerinizden önemli sonuçlar alabilirsiniz.

Bu Dolunay’da inançlarınızın ve hayata bakış açınızın gerçekçiliğini net bir şekilde göreceksiniz. Doğru şekilde hareket ettiğiniz ve gerçekçi davrandığınız müddetçe bu Dolunay’ın sizi desteklediğini göreceksiniz.

Bu hafta çok yoğun etkilere sahip olacak. Ailevi konular önem verdiğimiz konuların başında gelecek. Bu konularda çabuk harekete geçme ve hızlı adımlar devrede olabilir. Bu hafta sert söylemlere dikkatli olmakta fayda var. Alıngan yapınız ön planda olacak.

Tepkisel davranabilirsiniz. Aile içerisinde sürtüşmelere açık olacaksınız. Cuma günü Güneş, Yengeç Burcu’na geçiyor. Ev ve aile bir ay boyunca üzerine düşeceğiniz alanlar olacak sevgili Koç’lar. Güzel bir hafta diliyorum.