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MEB açıkladı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

MEB açıkladı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) alınan kararla, 2018-2019 ders yılına yönelik yükseköğretime devam etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden ders kesim tarihi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına rağmen toplam devamsızlık süresini aşan öğrenciler, devamlı öğrenciler gibi işleme tabi tutularak başarılı sayılacak.

MEB tarafından 12.sınıf öğrencilerinin 2018-2019 eğitim öğretim  yılındaki devamsızlıklarının affedilmesine ilişkin yazı tüm illere gönderildi.

Yazıda, 2018-2019 ders yılının sona ermesiyle öğrencilerin  devam-devamsızlık ve başarı durumlarının Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim  Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilerek başarılı olanların bir  üst sınıfa geçeceği, son sınıfta başarılı olanların ise mezun olacağı  anımsatıldı.

MEB'e ulaşan öğrenci ve veli taleplerinden, yükseköğretime devam  etmeye hak kazanma durumundaki son sınıf öğrencilerinden bazılarının derslerinde  başarılı olmalarına rağmen özürlü - özürsüz toplam devamsızlık süresini aşarak  başarısız duruma düştüklerinin görüldüğü ifade edildi.

Bu durumun, söz konusu öğrenciler ve veliler arasında tedirginliğe ve  kaygıya yol açtığının anlaşıldığı aktarılan yazıya göre, 2018-2019 eğitim ve  öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, tüm örgün ortaöğretim kurumlarının son  sınıf öğrencilerinden; ders kesimi itibarıyla tüm derslerden başarılı olmasına  rağmen toplam devamsızlık süresini aşanlar, devamlı öğrenciler gibi  değerlendirilecek.

Ayrıca dönem puanı oluşmayan ve devamsızlık nedeniyle başarısız  sayılan ancak öğrenim hakkı bulunan öğrenciler ise velilerinin beyanı esas  alınarak öğrenim haklarını kullanmamış sayılacak ve sonraki öğretim yılında örgün  eğitime devam etmeleri sağlanacak.

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