Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 işle ilgili fırsatlar devrede Yengeç Burcu

Pazartesi günü öğle saatlerinde oluşan bir Dolunay ile haftanız başlıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. 17-23 Haziran haftasında Yengeç burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Yengeç burcunu sizler için yorumladı.

Pazartesi günü öğle saatlerinde oluşan bir Dolunay ile haftanız başlıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeç’ler. Bu Dolunay iş, hizmet ve sağlıkla ilgili konularda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir.

İşle ilgili konularda karşınıza fırsatlar çıkabilir. Kendinizi mutlu, şanslı ve iyimser hissedebilirsiniz. Sağlığınıza gereken özeni göstermeyi unutmamalısınız.

Vereceğiniz sinirli tepkiler etrafınızdaki insanları şaşırtabilir. Özel hayatınızdaki sıkıntılar için perşembe gününe dikkat etmelisiniz. Cuma gününden sonra ise Güneş sizin burcunuza geçecek. Kendinize güveninizin geldiği, sağlıklı bir dönem içine girmiş olacaksınız. Güzel bir hafta olsun.