İkizler Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 cuma günü önemli

17-23 Haziran haftasında İkizler burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova İkizler burcunu sizler için yorumladı. Haftaya karşıt burcunuzda oluşacak bir Dolunay ile merhaba diyeceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler.

Haftaya karşıt burcunuzda oluşacak bir Dolunay ile merhaba diyeceksiniz sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Hayatınızla ilgili aldığınız kararlara insanların nasıl tepki verdiği ve sevdiğiniz insanla ilgili konular bu Dolunay’ın konusunu içerecek.

Ortaklı ilişkileriniz ve özel hayatınızdan yana şans ve fırsatların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Bazı noktalarda fikir ayrılığı yaşadığınız insanlarla sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. İnanç ve fikirleriniz yüzünden tartışmaya girmekten kaçınmalısınız.

Salı günü agresif ve sert tutumlar içerisinde olabilirsiniz Perşembe günü çabuk tepkiler verebilirsiniz. Cuma günü algınızı tam olarak parasal konulara yönlendireceksiniz. Bir ay boyunca maddi kazançlarınızla ilgili adımlar atmak isteyeceksiniz. Güzel bir hafta diliyorum.