Aslan Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 özel hayat hareketli

17-23 Haziran 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı. Yeniay sonrası elinize geçen şans ve fırsatların neye dönüştüğünü göreceksiniz.

Haftaya Yay Burcu’nda oluşacak bir Dolunay ile giriş yapacaksınız sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Bu Dolunay ile beraber aşk hayatınız hareketlenebilir. Önemli kararlar devrede olabilir.

Yeniay sonrası elinize geçen şans ve fırsatların neye dönüştüğünü göreceksiniz. Sanatsal alanlarda güzel açılımlar yaşamış olabilirsiniz. Bu Dolunay’da tüm bunların karşınıza geldiğini göreceksiniz.

Çocuğunuzun hayatıyla ilgili önemli konular hayatınızda yer alabilir. Sezgileriniz devrede olacak. Geri planda durduğunuz ve olayları gözünüzde büyüttüğünüz bir dönem. Sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Duygu iniş çıkışların çok yüksek olacak.

Çabuk tepki vermeler ve anlık patlamalar yaşayabilirsiniz. Sakin olmaya özen göstermelisiniz. Kalabalıklar içerisinde olmak istemeyeceksiniz buna rağmen aktiviteler ve olaylara davet edileceksiniz. Dengeyi sağlamaya çalışmalısınız. Güzel bir hafta diliyorum.