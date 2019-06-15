HABER /  GÜNCEL

Aslan Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 özel hayat hareketli

Aslan Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 özel hayat hareketli

17-23 Haziran 2019 haftasında Aslan burcunu neler bekliyor? Astroloji uzmanı Hande Kazanova Aslan burcunu sizler için yorumladı. Yeniay sonrası elinize geçen şans ve fırsatların neye dönüştüğünü göreceksiniz.

Haftaya Yay Burcu’nda oluşacak bir Dolunay ile giriş yapacaksınız sevgili Aslan ve yükselen Aslan’lar. Bu Dolunay ile beraber aşk hayatınız hareketlenebilir. Önemli kararlar devrede olabilir.

Yeniay sonrası elinize geçen şans ve fırsatların neye dönüştüğünü göreceksiniz. Sanatsal alanlarda güzel açılımlar yaşamış olabilirsiniz. Bu Dolunay’da tüm bunların karşınıza geldiğini göreceksiniz.

Çocuğunuzun hayatıyla ilgili önemli konular hayatınızda yer alabilir. Sezgileriniz devrede olacak. Geri planda durduğunuz ve olayları gözünüzde büyüttüğünüz bir dönem. Sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz. Duygu iniş çıkışların çok yüksek olacak.

Çabuk tepki vermeler ve anlık patlamalar yaşayabilirsiniz. Sakin olmaya özen göstermelisiniz. Kalabalıklar içerisinde olmak istemeyeceksiniz buna rağmen aktiviteler ve olaylara davet edileceksiniz. Dengeyi sağlamaya çalışmalısınız. Güzel bir hafta diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Moody's indirim kararına Türkiye'den tepki
Moody's indirim kararına Türkiye'den tepki
Umman Körfezi'nde vurulan tankerin sahibi konuştu
Umman Körfezi'nde vurulan tankerin sahibi konuştu
Soylu'dan İmamoğlu'na: Yalan makinası
Soylu'dan İmamoğlu'na: Yalan makinası
Putin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Putin'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO’ya Türkiye karşıtı çağrı
İsrailli Bakan'dan ABD ve NATO’ya Türkiye karşıtı çağrı
Aydın'da 14 yaşındaki öz kızını hamile bırakan baba tutuklandı
Aydın'da 14 yaşındaki öz kızını hamile bırakan baba tutuklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 işle ilgili fırsatlar devrede Yengeç Burcu
Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 işle ilgili fırsatlar devrede Yengeç Burcu
İkizler Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 cuma günü önemli
İkizler Burcu Hande Kazanova 17-23 Haziran 2019 cuma günü önemli
Servisçilere plaka tahditi hayırlı olsun
Servisçilere plaka tahditi hayırlı olsun
Parasal konular çözümlenecek 17-23 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova
Parasal konular çözümlenecek 17-23 Haziran 2019 Boğa Burcu Hande Kazanova
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Ücretsiz olacak
Binali Yıldırım müjdeyi verdi: Ücretsiz olacak
2019-2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili kaç gün?
2019-2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili kaç gün?
MEB açıkladı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
MEB açıkladı: Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Yorumlar