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TFF Süper Kupa maçının yeri belli oldu

İhlas Haber Ajansı
TFF Süper Kupa maçının yeri belli oldu

TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanacak.

TFF Süper Kupa'nın oynanacağı yer ve tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, TFF Süper Kupa 2019'un Ankara Eryaman Stadyumu'nda 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü oynanmasına karar verdi.

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu şampiyonu Galatasaray ile 2018-2019 sezonu Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisar Belediyespor'un karşı karşıya geleceği müsabakanın başlama saati 20.45 olarak belirlendi. 

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