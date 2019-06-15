Macron'dan Türkiye'ye hadsiz Doğu Akdeniz çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin "Doğu Akdeniz'deki yasadışı faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini" söyledi. Macron, "AB bu konuda zayıflık göstermeyecek" dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin haklı olarak yürüttüğü enerji araştırmalarına yönelik tepkilere bir yenisi daha eklendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin bölgede yürüttüğü faaliyetleri yasadışı olarak niteledi.

''Egemenliğe saygı duyun''

Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Malta'daki AB zirvesinin ardından konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kıbrıs'la tam bir dayanışma içinde olduğunu belirterek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygı duyulması konusundaki kararlılığını vurguladı.

''Tamamen Kıbrıs’la dayanışma içindeyiz''

Macron, Türkiye yönetimini Doğu Akdeniz bölgesindeki faaliyetlerine son vermeye çağırırken, “Tamamen Kıbrıs’la dayanışma içindeyiz ve egemenliğine destek veriyoruz. Türkiye, Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermeli. Avrupa Birliği bu konuda zayıflık sergileme niyetinde değil” ifadelerini kullandı.