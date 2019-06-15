Göztepe’ye görkemli doğum günü! Sürpriz isim damga vurdu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 94. kuruluş yıl dönümünü yine kendine özgü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarların yıllardır her 14 Haziran’da, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca dizilerek aynı anda on binlerce meşale yakmasıyla kutlanan Göztepe’nin yeni yaşı, bu yıl da coşkuyla kutlandı.