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Deniz Türüç'ten ömürlük imza

İhlas Haber Ajansı
Deniz Türüç'ten ömürlük imza

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı ve milli futbolcu Deniz Türüç, Rüya Türüç (Bahsi) ile dünya evine girdi.

Spor Toto Süper Ligin sona ermesinden sonra milli takıma giden ve arkadaşlarından 3 hafta sonra tatile çıkan Deniz Türüç ülkesi Hollanda’ya gider gitmez düğünü yaptı. Hollanda’da özel bir mekanda düğün yapan Deniz Türüç’ü ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Deniz Türüç’ün ilk eşinden 5.5 yaşında Ayden Türüç isminde bir oğlu var. İkinci evliliğini yapan milli futbolcu hayatını Rüya Türüç ile birleştirdi ve eşinin hamile olduğu ikinci çocuğunu kucağına almak için adeta Türüç ailesi gün sayıyor. 

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