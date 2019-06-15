Galatasaray 22'lik stoper Mert Çetin'in peşinde

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin'i transfer etmek istiyor.

Luyindama-Marcao ikilisine alternatif olacak genç ve yerli yedek stoper arayan Galatasaray, Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Çetin'i gündemine aldı.

Sabah'ın haberine göre; stoper rotasyonuna yaptığı başarılı önerilerle takdir toplayan Galatasaray scout ekibinin de 22 yaşındaki stopere olumlu rapor verdiği ifade ediliyor. Başakşehir'in de durumunu sorduğu Mert için Galatasaray, yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Ahmet Çalık'ı takasta kullanmayı, Gençlerbirliği'ni bu şekilde ikna etmeyi planlıyor.

Mert Çetin kimdir?

Gençlerbirliği altyapısından yetişen 22 yaşındaki savunmacı, bu sezon düzenli forma giydi. 25 maçta 1 gol atan Mert, takımının ligin en iyi savunmalarından birisi olmasında pay sahibi oldu.