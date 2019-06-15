HABER /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Sviatchenko sesleri

Trabzonspor'da Sviatchenko sesleri

Trabzonspor, Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland’da forma giyen tecrübeli stoper Erik Sviatchenko’yu gündemine aldı.

Trabzonspor, savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başladı… Zargo Toure ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bordo-Mavililer, Senegalli oyuncunun yerine Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland’da forma giyen Erik Sviatchenko’yu listesine aldı.

27 yaşındaki stoper için Danimarka ekibiyle dirsek temasına geçen Karadeniz ekibi, 2 milyon euroluk bonservis bedelinde indirip yaptırma çalışıyor.
 
Menajeri doğruladı
Kariyeri boyunca Celtic ve Midtjylland formaları giyen deneyimli savunmacının kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun menajeri Allan Bak Jensen, Trabzonspor’la yapılan görüşmeleri doğruladı ve “Şu an için bir şey söyleyemem, görüşmeler sürüyor ancak önümüzdeki haftalarda bazı şeyler değişebilir” dedi. Karadeniz ekibinin transfere haftaya nokta koyması bekleniyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Adil Gür'den bomba İstanbul seçim sonuçları analizi
Adil Gür'den bomba İstanbul seçim sonuçları analizi
Fenerbahçe'de Kolarov bombası! Transferin fotoğrafı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Kolarov bombası! Transferin fotoğrafı ortaya çıktı
Serviste havasızlıktan ölen Alperen'in babasına anlamlı görev
Serviste havasızlıktan ölen Alperen'in babasına anlamlı görev
Galatasaray 22'lik stoper Mert Çetin'in peşinde
Galatasaray 22'lik stoper Mert Çetin'in peşinde
Vedat Muriç Galatasaray'la anlaştı! İşte alacağı ücret
Vedat Muriç Galatasaray'la anlaştı! İşte alacağı ücret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den Türkiye açıklaması Moskova aramızı açmaya çalışıyor
ABD'den Türkiye açıklaması Moskova aramızı açmaya çalışıyor
Meral Akşener'in elindeki son anket: Aradaki farkı açıkladı
Meral Akşener'in elindeki son anket: Aradaki farkı açıkladı
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yerleri ÖSYM açıkalması
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yerleri ÖSYM açıkalması
Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı
Kasımpaşa, Fernandes'i kadrosuna kattı
TFF'den transfer dönemi açıklaması
TFF'den transfer dönemi açıklaması
Cuma namazı vakti okunacak dualar hangisi kaç kere okunur?
Cuma namazı vakti okunacak dualar hangisi kaç kere okunur?
Deniz Türüç'ten ömürlük imza
Deniz Türüç'ten ömürlük imza
Servisçilere plaka tahditi hayırlı olsun
Servisçilere plaka tahditi hayırlı olsun
Yorumlar