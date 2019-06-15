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Bakan Soylu'dan kaçak göçmen sorununa çözüm

Demirören Haber Ajansı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Hiç kimse merak etmesin. İstanbul'da rahat olsun. 6 ay içerisinde burada bulunan herkes, düzensiz, kaçak göçmen, uluslararası, geçici korumaya sahip her kim varsa. Geçen yıl 4 bin 500'ü İstanbul'dan gönderildi, bu yıl 50 bin göndereceğiz. İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek. Bu kadar açık ve net." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alibeyköy Şoförler ve Esnaf Odası üyeleriyle bir araya geldi. 

Eyüpsultan'da Osmanlı Parkı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda konuşan Süleyman Soylu, "Suriyeli kardeşlerimiz gelmiş. Afgan var, Pakistanlı var. Bize diyorlar ki 'bunları gönderin.' Biz bunları ölümlü bölgelere gönderemeyiz. Orada ölüm kol geziyor hala. 331 bin kişiyi orada Afrin'de Cerablus hattını 4 bin kilometrekareyi güvenli hale getirdik ve gönderdik. Diyorlar ki 'bayramda niye gidiyorlar?' Bayramda gönderme politikası bize ait. Sebebi şu, gitsinler eğer kendi bölgeleri güvenliyse orada kalsınlar zaten. Bunu da başardık zaten. Her bayramda 40-45 bin kişi orada kaldı. Gittikten sonra, orayı gördüğü için. 2 3 günde gidip gelmesin. Orada biraz dursun, imkanını araştırsın, kalabilirse kalsın diye." diye konuştu.

"Türkiye 6 ay süre versin"
Bakan Soylu, "Şimdi burada söylüyorum. 6 ayda bu konularda milletimizin şikayetlerinin ortadan kalkacağı bir hazırlığı gerçekleştirdik. Yani 'Ne için şurada dükkanlarda kalıyorlar?', 'Ne için düzensiz bir şekilde kalıyor?', 'Ne için kurallara biz uyuyoruz da onlar ne için uymuyor?' diye şikayet ettiklerini. 6 ay süre versin bize İstanbul. Türkiye de 6 ay süre versin. Hiç merak etmeyin. Hiç kimse merak etmesin. İstanbul'da rahat olsun. 6 ay içerisinde burada bulunan herkes, düzensiz, kaçak göçmen, uluslararası, geçici korumaya sahip her kim varsa. Geçen yıl 4 bin 500'ü İstanbul'dan gönderildi, bu yıl 50 bin göndereceğiz. İstanbul'u kimse kaçak göçmen merkezi olarak görmeyecek. Bu kadar açık ve net." dedi.

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