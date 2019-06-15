Kolundaki alçı çıkarıldıktan sonra sınava girdi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girecek kolu alçılı aday, alçıyı hastanede çıkarttırdıktan sonra sınav salonuna alındı.

İlçede YKS birinci oturumu için adaylar salona alınırken, giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildi.

Duvardan atlarken düşerek kolunu kıran adaylardan Ömer Furkan Özdemir, daha önceden kolunun alçıya alındığını raporla bildirmemesi nedeniyle sınava gireceği İslahiye Cumhuriyet Ortaokulu'ndaki salona alınmadı.

Bunun üzerine Özdemir, hastanede alçıyı çıkarttırdıktan sonra yeniden okula geldi ve sınava alındı.

Öte yandan saat 10.00'da kapıların kapatılmasından 1 dakika sonra sınava girmek için gelen bir öğrenci de içeri alınmadı.